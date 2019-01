Vandali in azione in centro. Schiamazzi in periferia. A San Filippo Neri con i fischietti nel cuore della notte

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nel quartiere di San Filippo Neri si sono messi addirittura messi ad utilizzare i fischietti. I problemi legati agli schiamazzi, questa notte, hanno varcato i confini del quadrilatero arrivando a disturbare il sonno anche dei residenti che si trovano nel quartiere più a Nord della città.

Dall’area di via Ferri, infatti, arrivano numerose segnalazioni di residenti che parlano di una notte da incubo con un gruppo di persone che sarebbe arrivata a fare baccano, oltre che con la voce, anche con dei fischietti.

In centro sono tornati invece a colpire i vandali. Si segnalano danneggiamenti per alcune auto in sosta mentre nella zona di via Volturno sono state abbattute, e gettate in strada, le transenne di recinzione di un edificio.