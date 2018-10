Valtesino, schianto drammatico. Trentenne in moto finisce sullo spartitraffico e vola sulla rotatoria. E’ grave

RIPATRANSONE – Drammatico schianto nel pomeriggio lungo la Valtesino, in territorio di Ripatransone. Un trentenne di Offida che procedeva in moto in direzione est ha infatti riportato gravi ferite dopo essere letteralmente volato via dalla sella.

Il ragazzo, per motivi al vaglio dei carabinieri della stazione ripana, avrebbe infatti colpito con la ruota anteriore lo spartitraffico che si trova al centro della strada nel punto in cui si raccorda con la rotatoria che si trova nell’area del centro “La vigna”.

L’impatto lo ha fatto sbalzare via di sella ed è volato per diversi metri fino a sbattere violentemente contro un cartello stradale. Quindi è caduto in terra. Sul posto sono intervenute due ambulanze, una della Croce Azzurra e l’altra dell’ospedale di San Benedetto.

Le condizioni del ferito sono apparse estremamente gravi tanto che è stato necessario l’intervento dell’elicottero per il trasporto al Torrette di Ancona.