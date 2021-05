Vaccini, le Marche sono la terza Regione in Italia per somministrazioni. Protetto il 47,3% della popolazione

ANCONA – Le Marche sono al terzo posto in Italia per numero di vaccini somministrati in rapporto alla popolazione. Al primo posto c’è la Liguria, quindi il Molise. I dati parlano infatti del 47,3 per cento di popolazione che ha iniziato la profilassi di cui il 16 per cento che ha chiuso il percorso ricevendo la seconda dose.

Oggi prende il via l’attività di somministrazione dei vaccini alle persone di età compresa tra i 50 e i 59 anni. Si tratta di circa 235mila marchigiani mentre mercoledì gli over 40 potranno iniziare a prenotarsi.