Urtato da un’auto lungo la strada per la scuola. Soccorso bimbo di dieci anni

MONTEPRANDONE – Un bambino di dieci anni è stato soccorso dall’ambulanza dopo essere stato urtato da un’auto. E’ accaduto questa mattina, intorno alle 8, a Centobuchi. Il bambino stava andando a scuola quando, per motivi al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto, è stato toccato da un’auto ed è caduto.

Il piccolo studente non ha riportato particolari conseguenze, per fortuna, ma i sanitari del 118, considerata la tenera età, hanno preferito predisporre il trasporto in ospedale per sottoporlo a tutti i controlli del caso.