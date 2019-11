Uomo di 85 anni si allontana dal centro anziani. Lo cercano per tutto il giorno e lo trovano in serata

ANCARANO – Si era allontanato, questa mattina, dal centro per anziani dove era ospite. Paura, per tutta la giornata di oggi, per un ottantacinquenne che si era allontanato da una struttura di Ancarano e che è stato cercato in lungo e il largo lungo il territorio.

Sono subito scattate le ricerche e sono entrati in azione sia i carabinieri che i vigili del fuoco. Coinvolti anche i volontari del Soccorso Alpino e Speleologico.

L’uomo è stato trovato questa sera per le vie del centro di Torano Nuovo. Sembra in buone condizioni ma è comunque stato portato in ospedale per tutti i i controlli del caso.