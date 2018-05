MONSAMPOLO DEL TRONTO – I Carabinieri di Monsampolo hanno fermato e controllato un soggetto campano di 55 anni residente in Abruzzo, trovato in possesso di decine di capi d’abbigliamento griffato per un valore di diverse migliaia di euro.

La merce è risultata risultato ai primi accertamenti e posta sotto sequestro. L’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria ascolana per ricettazione e introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi;