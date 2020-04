Un nuovo mezzo per la Croce Azzurra di Montalto e Montedinove

MONTALTO MARCHE – La Croce Azzurra Montalto Montedinove ha inaugurato un nuovo mezzo nella mattinata di Pasqua, alla presenza del Sindaco di Montalto Marche Daniel Matricardi.

“Dopo un anno dalla progettazione e dall’ordine del mezzo finalmente è operativa November 26, per migliorare la qualità dei servizi d’urgenza/emergenza 118 sul nostro territorio – scrive la Croce Azzurra -. Un ringraziamento va alle autorità intervenute: Il Sindaco, il Comandante della Stazione dei Carabinieri, il Vigile Urbano ed il parroco che ha benedetto la nostra Ambulanza”.

La cittadinanza può continuare inoltre a donare alla Croce Azzurra Montalto Montedinove un aiuto per reperire i DPI (Dispositi di Sicurezza Individuali). Per tutte le informazioni è possibile contattare la Croce Azzurra di Montalto-Montedinove che si trova in via dei Tigli 99 a Montalto Marche inviando una mail all’indirizzo [email protected] o chiamando il numero 0736827354.