SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tragedia in via Monte San Michele, a San Benedetto, dove un uomo di sessantotto anni, Gabriele Travaglini, noto professore di latino, è morto stroncato da un malore che lo ha colto mentre si trovava proprio in strada.

L’uomo si è accasciato a terra e non ha più dato segni di vita. Sono subito stati allertati i soccorsi. Il 18 ha inviato un’ambulanza sul posto ma l’arrivo dei sanitari si è purtroppo rivelato inutile. L’uomo è deceduto.