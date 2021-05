Tragico incidente con la moto, giovane offidano muore a Campotosto

CAMPOTOSTO – Un giovane offidano di 31 anni è morto in seguito ad un drammatico incidente avvenuto a Campotosto, in Abruzzo. Il ragazzo era in moto e sulle cause dell’accaduto sono al lavoro le forze dell’ordine ma sembrerebbe che il ragazzo si sia schiantato contro un palo.

Dopo lo schianto per il giovane era stato anche predisposto l’intervento dell’elicottero ma, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Sul posto, insieme ai sanitari, ci sono i carabinieri della stazione locale.