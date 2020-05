Tragedia sulla strada. Muore ragazzo di 23 anni caduto dalla moto

PORTO SAN GIORGIO – E’ ancora tutta da chiarire la dinamica dell’incidente che ha provocato la morte di un ragazzo di ventitre anni. E’ accaduto in via XX Settembre a Porto San Giorgio poco prima delle venti di questa sera. Il giovane stava procedendo lungo l astrada in sella alla sua moto quando, per motivi al vaglio della polizia, è caduto riportando conseguenze gravissime.

E’ stato soccorso dal personale del 118 arrivato sul luogo dell’incidente a bordo di un’ambulanza. I sanitari hanno stabilizzato, con molta fatica, il ragazzo e ne hanno predisposto il trasporto, a sirene spiegate, al pronto soccorso dell’ospedale Murri di Fermo. Lì purtroppo, nonostante i disperati tentativi di rianimazione, il giovane è spirato. La polizia è al lavoro per capire se l’incidente sia stato completamente autonomo o se possa essere stato coinvolto qualche altro veicolo.