MAGIONE (PERUGIA) – Un sambenedettese di 55 anni è morto questo pomeriggio in un incidente stradale che si è verificato a Magione, in provincia di Perugia, nell’area del lago Trasimeno. L’uomo, a bordo di una moto, si è scontrato con un’auto per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Città della Pieve. Vani, purtroppo, tutti i disperati tentativi di rianimazione tentati dai sanitari del 118. L’uomo è morto poco dopo lo scontro.