Terremotato vola dal terzo piano e muore sul colpo. Tragedia prima dell’alba

ALBA ADRIATICA – Erano le quattro del mattino quando, in via Valle d’Aosta, un uomo di 56 anni che si trovava ad Alba Adriatica in quanto costretto ad abbandonare la propria abitazione per il terremoto, è caduto dal terzo piano della palazzina dove risiedeva temporaneamente.

L’uomo, originario di Castelsantangelo sul Nera, è morto sul colpo. Inutili tutti i soccorsi. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 insieme ai carabinieri ma ogni tentativo di rianimare il 56enne si è rivelato purtroppo inutile.

I militari sono al lavoro per capire cosa sia accaduto e cosa abbia provocato la caduta dell 56enne. Non è escluso che possa aver deciso di togliersi la vita.