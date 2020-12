Scossa di terremoto nella Croazia del Nord. Trema tutta la costa Adriatica, avvertita in Riviera

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una scossa di terremoto è stata distintamente avvertita in Riviera intorno alle 12 e 20 di questa mattina. Un movimento ha infatti spaventato numerosi cittadini di San Benedetto e dintorni interrompendo, per qualche minuto, anche il consiglio comunale in corso in questo momento. La scossa è stata avvertita a macchia di leopardo in molte località delle Marche ma anche in Emilia Romagna e in Veneto. Si tratta di una scossa che si è verificata nel Nord della Croazia, di magnitudo 6.4.

Data l’elevata magnitudo e le caratteristiche geologiche della regione adriatica, l’evento è stato risentito anche in molte regioni italiane, soprattutto quelle del Nord-Est e della costa adriatica, come evidenziato dalla mappa.