Scossa di magnitudo 3.6 nel Fermano. Epicentro zona di Montegiorgio

FERMO – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata alle 2:22 nelle Marche, in provincia di Fermo. Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 29 km di profondità ed epicentro nei pressi di Montegiorgio. Non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose. La scossa è stata rilevata in Riviera anche dal sismografo del Radio Club Piceno alla sede del Palariviera dove era attiva la Sala Operativa Soeir Nazionale dell’ERA.