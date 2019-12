Scooterista investito sulla Statale. Ragazzo soccorso dal 118

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In queste ore di notevole traffico era prevedibile che si verificasse un incidente. Così è stato. Intorno alle 19 e 30, in via Silvio Pellico lungo la Statale 16, un ragazzo in sella ad uno scooter è entrato in collisione, per motivi al vaglio della polizia locale, con un’auto.

Sul posto è stata chiamata un’ambulanza inviata dalla centrale del 118. Il ragazzo ha riportato delle conseguenze ad una mano ed è stato accompagnato in Pronto soccorso, all’ospedale di San Benedetto. Ad occuparsi dei rilievi e della gestione della viabilità sono andati gli agenti della polizia locale.