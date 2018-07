Scontro tra auto, una Peugeot sfonda la vetrina di un bar

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Rocambolesco incidente, intorno alle 19 di questo pomeriggio, all’intersezione tra via Toscana e via Formentini. Lo scontro tra due auto ha provocato il lieve ferimento di una donna ma anche pesanti disagi al traffico. Lo scontro, avvenuto in seguito ad una mancata precedenza, ha anche visto un monovolume Peugeot entrare letteralmente dentro un bar.

L’altra auto coinvolta, una Fiat Stilo, ha invece urtato le auto posteggiate danneggiandone almeno tre. La polizia locale ha dovuto chiudere la strada per oltre un’ora.