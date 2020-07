Scontro sulla Statale a San Benedetto, ferita una settantenne. Intervengono anche i pompieri

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Due ambulanze del 118, vigili del fuoco e polizia locale sono intervenute in seguito ad uno scontro tra una Fiat Punto e una Suzuki. E’ accaduto all’intersezione tra la Statale 16 e via Alfieri (dove il traffico si è notevolmente appesantito a causa della parziale chiusura di via Manzoni) pochi minuti prima delle 12 di questa mattina. La polizia locale è al lavoro sulla dinamica dell’incidente che ha visto il ferimento, non grave, della donna di settant’anni che era alla guida della Fiat Punto, che è stata soccorsa medicata e trasportata all’ospedale Madonna del Soccorso. L’episodio ha creato qualche disagio al traffico veicolare.