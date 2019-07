Schianto in via Pizzi. L’ambulanza soccorre un bambino

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Spaventoso schianto, intorno alle 8 e 30 di questa mattina, all’incrocio tra via Pizzi e via Calatafimi, in pieno centro a San Benedetto. Una Ford Focus è infatti finita contro un furgone che, stando alla ricostruzione della dinamica, proveniva da via Calatafimi e avrebbe dovuto dare la precedenza alla Ford che, invece, stava percorrendo via Pizzi.

La parte frontale dell’auto ha invece sbattuto violentemente contro il fianco destro del furgone che si è poi fermato circa trenta metri dopo l’incrocio. A bordo dell’auto c’era una famiglia, madre, padre e due bambini piccoli uno dei quali ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari arrivati a bordo di un’ambulanza. Sul posto anche la polizia del commissariato che ha gestito la situazione.

L’episodio ha causato qualche problema alla viabilità dal momento che la Focus è rimasta ferma su metà carreggiata di via Pizzi e rendendo così difficoltoso il passaggio ai pullman diretti alla stazione. Il furgone ha invece praticamente chiuso il transito in via Calatafimi. Il piccolo, fortunatamente, non avrebbe riportato gravi conseguenze dall’accaduto. Il fortissimo rumore dello schianto ha richiamato in strada decine di persone accorse per sincerarsi sulle condizioni delle persone coinvolte. L’incidente ha provocato anche il danneggiamento di una Fiat 500 parcheggiata sul versante occidentale di via Calatafimi.