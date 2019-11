San Benedetto, ruba una borsa in via Ferri e scappa con il complice. Donna scippata nel quartiere di San Filippo

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Con il volto coperto da un cappuccio ha letteralmente scippato una donna che si trovava sotto i portici di via Ferri, nel quartiere di San Filippo Neri. E’ accaduto poco fa. L’uomo si è avvicinato alla donna prelevando la borsetta che la donna aveva appena appoggiato quindi è fuggito a piedi per alcune decnie di metri, girando l’angolo e sbucando in via Di Giacomo dove, ad attenderlo, c’era un complice in scooter.

E’ subito stata chiamata la polizia che ha ascoltato la donna e le varie testimonianze delle persone. La borsa, poco dopo , è stata inrvenuta a breve distanza dal luogo dell’atto criminale. Del portafoglio che era all’interno, ovviamente, non c’era più alcuna traccia.