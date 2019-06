Rapina in tabaccheria. I ladri puntano una pistola contro il gestore e portano via alcune migliaia di euro

ALBA ADRIATICA – Rapina a mano armata, poco prima delle 19, in una tabaccheria di Alba Adriatica. Due persone, travisate, sono andati dritti dal titolare del locale e puntandogli contro una pistola si sono fatti consegnare il contante. E’ accaduto in via Abruzzo, in una ricevitoria che, in quel momento, stava ospitando diversi clienti.

I due malviventi parlavano italiano e sarebbero riusciti ad impossessarsi di alcune migliaia di euro prima di far perdere le proprie tracce. Sul posto i carabinieri della compagnia di Alba Adriatica che stanno lavorando al fine di trovare, anche attraverso i filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza, elemnti utili a risalire all’identità dei due.