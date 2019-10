Rapinatore solitario in azione a Porto d’Ascoli. Colpita la filiale della Bcc di via Val Tiberina

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ancora un episodio criminale lungo la Riviera delle Palme. Nel primo pomeriggio di oggi è infatti avvenuta una rapina ai danni della filiale della Banca di Ripatransone e del Fermano di via Val Tiberina, nel quartiere Agraria di Porto d’Ascoli. A colpire sarebbe stato un rapinatore solitario con un taglierino in mano.

L’uomo è entrato in azione intorno alle 15 ed ha agito in maniera fulminea. Sul posto sono stati chiamati i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di San Benedetto che hanno dato il via alle indagini e attivato il piano provinciale antirapina.