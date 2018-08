Auto a fuoco sull’Ascoli-Mare, illesi i passeggeri

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un vecchio modello di Fiat Panda ha preso fuoco mentre stava percorrendo, dopo le 17 di questo pomeriggio, la superstrada Ascoli – Mare in direzione Ovest. L’episodio è accaduto all’altezza dell’uscita per il casello dell’autostrada. Nessuna conseguenza per le persone che erano a bordo dell’auto che quando si sono rese conto di quello che stava accadendo sono riuscite ad uscire dall’abitacolo e mettersi al riparo.

Sul posto sono stati chiamati i vigili del fuoco che hanno raggiunto l’area in pochi minuti per mettere in sicurezza la situazione. Allertata anche la polizia stradale già impegnata, tra l’altro, con tutti i problemi legati al caos viabilità conseguente la chiusura della galleria Castello sull’A14.