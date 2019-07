Pioggia sulla Riviera, caos in via Voltattorni. Chiusa strada e sottopassaggio ferroviario

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La forte pioggia di questa mattina sta creando parecchi problemi in giro per la Riviera delle Palme. La situazione più critica si è registrata in via Voltattorni dove i vigili urbani hanno predisposto la chiusura del sottopassaggio che rappresenta l’area dove si sono verificati i problemi maggiormente pesanti. Lungo la strada sono anche saltati alcuni tombini e gli incroci con via Lombroso e via Togliatti sono finiti sott’acqua.

Sott’acqua anche i sottopassi di via Virgilio e via Ponchielli dove probabilmente sono state predisposte altre chiusure altre chiusure. A presidiare le varie situazioni, oltre agli agenti di polizia locale, ci sono i volontari del gruppo comunale di Protezione Civile coordinati dalla centrale operativa della polizia locale. Disagi pure in centro, dove è stato chiuso il pontino di via Fiscaletti, e all’interno del Municipio di viale De Gasperi. Qui alcuni corridoi risultano allagati.

In via Monfalcone un’auto è rimasta bloccata all’interno del sottopassaggio allagato. E’ stato necessario tirarla fuori a spinta, nel più breve tempo possibile, affinché la situazione non degenerasse. L’area è stata presidiata dalla polizia locale che ha chiuso la strada sia sul lato occidentale, verso via Piemonte che su quello orientale, verso il lungomare.

Le conseguenze del maltempo non hanno risparmiato neppure i paesi limitrofi come ad esempio Cupra Marittima. All’altezza del lungomare Sud, nel sottopasso che collega la passeggiata alla Statale, si è creato un vero e proprio fiume di fango.