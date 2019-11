Sessantenne investito in via Pasubio. Dopo l’urto vola per tre metri. Trasportato al Torrette di Ancona

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un sessantenne di Venarotta è stato trasportato al Torrette di Ancona in ambulanza in seguito ad un incidente avvenuto poco dopo le 18 di questo pomeriggio in via Pasubio, a pochi metri di distanza dalla rotatoria che si trova all’intersezione con via San Giovanni.

L’uomo, per motivi al vaglio della polizia locale, è stato colpito dall’auto. Nell’impatto, con il corpo, ha sfondato il parabrezza ed è quindi stato sbalzato per circa tre metri. Il personale del 118 arrivato a bordo dell’ambulanza, considerata la dinamica dell’incidente ed il trauma cranico riportato hanno predisposto il trasferimento al Torrette di Ancona.

Trasferimento che è avvenuto via terra dal momento che era ormai buio e l’elicottero del soccorso sanitario non può volare in sicurezza con l’oscurità. Una situazione che sembra destinata a cambiare dal momento che il nuovo incarico affidato dalla Regione prevede l’utilizzo di mezzi e strumentazioni che consentiranno all’eliambulanza di volare anche di notte.