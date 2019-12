GROTTAMMARE – Sarebbe stato uno scaldino, dal quale sono divampate la fiamme che hanno poi avvolto una coperta, a scatenare un incendio che, questa sera ha costretto i vigili del fuoco a intervenire in uno stabile di via Ballestra a Grottammare.

L’appartamento, di proprietà di persone del Nord Italia giunte in questi giorni in Riviera per le festività natalizie, si trova la secondo piano. Fortunatamente non si registrano feriti.