Nuovi contagi, la percentuale marchigiana torna bassissima: 2,6 per cento di casi positivi

Il dato ora è davvero molto basso. I nuovi contagi registrati nelleultime ventiquattro ore lungo la regione Marche fornisce una percentuale di casi positivi di appena il 2,6 per cento Sono infatti soltanto trenta i casi rilevati di contagio rilevati su 1143 tamponi processati dalle aree vaste della regione. Due giorni fa si era registrata un’altra simile percentuale, addirittura più bassa (il 2,47 per cento), Ieri il numero era salito, seppur di poco ed oggi il numero è tornato nuovamente al di sotto del 3 per cento.