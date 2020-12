Le Marche zona arancione per almeno altre 48 ore. “Non si cambia fino a sabato”

“In attesa che la Cabina di Regia produca il report settimanale, previsto per venerdì sera, sulla base del quale il Ministro Speranza adotterà le nuove ordinanze, tutte le Regioni resteranno fino a sabato nell’attuale fascia di rischio”. Lo ha annunciato poco fa il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio confermando così che per la giornata di oggi non arriveranno decisioni sull’eventuale cambio di colore delle regioni italiane. Le Marche dunque, stando a quanto comunicato dal ministro a Marsilio, restano fino a sabato zona arancione. Marsilio ovviamente parla anche e soprattutto della propria regione, pronta a fare il salto nell’area di rischio arancione ma che, fino a sabato, resterà in zona rossa.