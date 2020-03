La marineria resta ferma. Raggiunto l’accordo, tutti a terra per un’altra settimana

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Barche ferme e mercato ittico chiuso per almeno un’altra settimana. E’ quanto deciso in seguito alle consultazioni che da ieri mattina vanno avanti tra i vari operatori del porto di San Benedetto. Quasi tutti i pescherecci (hanno fatto eccezione quelli con una sola persona a bordo) sono infatti fermi da sette giorni e in queste ore era necessario decidere cosa fare per i prossimi giorni.

Tra tutte le normative emesse dal governo non esiste infatti alcuna legge che vieti ai pescatori di andare in mare per lavorare.