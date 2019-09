MONTEPRANDONE – Incidente, in serata, in contrada Santa Maria delle Grazie a Monteprandone, nei pressi del santuario di San Giacomo della Marca. Per motivi al vaglio delle forze dell’ordine una Mercedes ed un trattore hanno sbattuto.

L’incidente ha fatto registrare un ferito il che ha reso necessario l’intervento dell’ambulanza inviata dal 118. La strada è stata temporaneamente chiusa.