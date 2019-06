Incidente sulla Statale 16 a Grottammare. Ragazza ferita dopo lo scontro con una Golf

GROTTAMMARE – Era in sella ad uno scooter quando, per motivi al vaglio delle forze dell’ordine, una giovane è stata colpita da una Volkswagen Golf ed è caduta in terra. E’ accaduto intorno alle 19 e 30 lungo la Statale 16 a Grottammare, in via Ischia, a ridosso dell’intersezione con via Marche.

La ragazza è stata subito soccorsa dagli automobilisti che hanno dato l’allarme allertando il 118. Sul posto è stata inviata un’ambulanza per le medicaizoni e per il trasporto in ospedale. Non sarebbe in gravi condizioni, per fortuna.

L’area è stata teatro di altri incidenti in passato, in un paio di occasioni anche di particolare gravità.