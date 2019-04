Incidente sulla pista da cross. Ragazza di diciannove anni recuperata dall’elicottero e trasportata ad Ancona

MONTALTO MARCHE – Pomeriggio di forte apprensione per una ragazza di diciannove anni di Castel di Lama che, questo pomeriggio, è rimasta ferita in un incidente avvenuto in una pista di motocross che si trova in località Sant’Emidio di Montalto Marche. La giovane è caduta mentre, in sella ad una moto, stava affrontando una discesa sotto gli occhi del padre con il quale aveva raggiunto la pista.

Nella caduta ha riportato pesanti conseguenze e sul posto è stato necessario l’intervento di 118 e vigili del fuoco e dell’eliambulanza giunta nell’area dall’ospedale regionale Torrette di Ancona. Il velivolo è atterrato prima nel parcheggio della pista da cross ma le operazioni di recupero della giovane motociclista con i mezzi convenzionali si sono rivelate complicate e l’elicottero è stato costretto a decollare nuovamente e ad andare letteralmente a prelevare la ragazza nel punto in cui era caduta.

La diciannovenne è sempre stata cosciente ed ora si trova ricoverata all’interno dell’ospedale regionale anconetano. Ad occuparsi della vicenda i carabinieri della stazione di Montalto e della compagnia di San Benedetto.