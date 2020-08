Incidente in via Voltattorni, coinvolte 4 auto. Chiusa la strada

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ di un ferito il bilancio dell’incidente avvenuto in serata in via Voltattorni, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Togliatti e quello con la Statale 16. L’incidente ha visto quattro auto coinvolte ed ha costretto le forze dell’ordine (sul posto sono andati sia la polizia che i carabinieri) a chiudere momentaneamente la strada. Ad intervenire è stato anche il 118 che ha inviato un’ambulanza per soccorrere uno degli automobilisti che ha riportato delle conseguenze fisiche. Ad occuparsi dei rilievi dell’incidente sono i carabinieri, la polizia del commissariato ha invece gestito la viabilità mentre i test sulle condizioni psicofisiche dei conducenti è stato affidato alla polizia stradale.