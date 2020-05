Incidente in autostrada, camion si rovescia. Code e rallentamenti

MARTINSICURO – La fase 2 si apre con un incidente in autostrada che ha visto protagonista un camion. E’ avvenuto poco prima delle 8 di questa mattina tra i caselli di Val Vibrata e San Benedetto, lungo la corsia Nord nel territorio comunale di Martinsicuro. Il camion, per motivi al vaglio della polizia autostradale, si è rovesciato.

Il conducente, per fortuna, non avrebbe riportato gravi conseguenze ma la vicenda sta ovviamente avendo ripercussioni sul traffico. La carreggiata diretta verso il vicino confine con le Marche è praticamente paralizzata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia autostradale di Pescara per la gestione della situazione ed il ripristino della viabilità.