Incidente con il rimorchio del camion, muore schiacciato 50enne della Riviera

COLONNELLA – Tragedia in serata lungo la Bonifica del Tronto. Un 50enne della Riviera delle Palme è infatti deceduto per le conseguenze riportate in un incidente avvenuto durante una manovra lavorativa con un autoarticolato.

L’uomo, probabilmente durante la fase di assemblaggio di un rimorchio, è infatti rimasto schiacciato. Sono subito scattati i soccorsi e il cinquantenne è stato raggiunto dall’ambulanza del 118 che ha predisposto il suo trasporto all’ospedale Mazzini di Teramo. Purtroppo però proprio poco dopo essere arrivato nel nosocomio è arrivato il decesso. Ad occuparsi della vicenda sono i carabinieri.