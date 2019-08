Piromani scatenati, notte da incubo. Fiamme a Ripatransone e a Cupra. Evacuata una famiglia di turisti

RIPATRANSONE – Notte da incubo tra Ripatransone e Cupra Marittimia, in contrada Cabiano a Ripatransone e in zona San Michele a Cupra a causa di due incendi, quasi certamente dolosi, che hanno costretto i pompieri a lunghi e massicci interventi. A Ripatransone sono intervenute anche le squadre del Comune per il rogo che ha avvolto diversi ettari di vegetazione e che ha causato l’evacuazione di una famiglia di turisti ospiti di una struttura ricettiva della zona. Il rogo è partito poco prima delle 21.

L’incendio è stato fronteggiato dalle squadre comunali intervenute sul posto con una autobotte e dai vigili del fuoco, al lavoro con quattro mezzi e le squadre arrivate dalla caserma di San Benedetto e dal distaccamento di Amandola arrivato a supporto.

Sul posto anche il sindaco Alessandro Lucciarini che ha seguito, minuto per minuto, tutte le varie fasi dei soccorso coordinando le squadre comunali e garantendo assistenza alle persone portate fuori dalla struttura. Le fiamme hanno quasi certamente natura dolosa ma, nelle prossime ore, sarà possibile essere maggiormente precisi.

A Ripatransone i pompieri hanno lavorato dalle 20 e 30 fino quasi alle 2 del mattino per poi intervenire a Cupra, in zona San Michele, sempre a ridosso del distributore di metano, zona ormai teatro di numerosi simili episodi.