ACQUAVIVA PICENA – Causa pericolo per una gru da verificare, ad Acquaviva Picena sarà interrotto, per le prossime ore, il transito lungo Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, dall’incrocio con Via Aversa, fino alla rotatoria di Via Livatino.

Per andare da Acquaviva Picena a San Benedetto del Tronto e viceversa è necessario percorrere la Provinciale 175 sopra al Ristorante Azzurro.