Grottammare, trentaduenne investito sulla statale

GROTTAMMARE – Investito un trentaduenne sulla statale, all’altezza della Tabaccheria Marchionni, intorno alle 14,30.

Il ragazzo stava attraversando la strada, secondo le testimonianze sulle strisce pedonali, quando una Punto grigia condotta da una donna, per motivi al vaglio delle Forze dell’Ordine, lo ha colpito.

Sul posto sono intervenute a sirene spiegate la Croce Verde e l’ambulanza con medico a bordo. I sanitari hanno stabilizzato e immobilizzato con i dovuti presidi il giovane, e in seguito è stato trasportato al pronto soccorso di San Benedetto del Tronto per eseguire gli esami diagnostici per capire la gravità della situazione.