Grottammare, grave incidente in A14. Mezzo si rovescia, ferito automobilista di 50 anni

GROTTAMMARE – Personale sanitario del 118 e vigili del fuoco sono intervenuti lungo la corsia Nord dell’autostrada A14, a poca distanza dallo svincolo per il casello di Grottammare, in seguito ad un incidente che ha visto un Fiat Qubo rovesciarsi e finire su un lato. I sanitari sono intervenuti per soccorrere l’automobilista alla guida del mezzo, un 50enne di Folignano che ha riportato alcuni traumi e una lesione al braccio. E’ stato trasportato in codice giallo al Madonna del Soccorso. L’incidente è accaduto poco dopo le 19 e 20 di questo pomeriggio. Il tratto di autostrada è attualmente chiuso.