Grottammare, auto contro scooter sulla Statale. “Punto troppo pericoloso”. FOTO

GROTTAMMARE – Uno scooterista è stato soccorso all’intersezione tra la Statale 16 e via Abruzzi, nell’area del Bowling di Grottammare, in seguito ad uno scontro con un’auto. La dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine.

Lo scooterista è stato soccorso dall’ambulanza e trasportato in ospedale per tutti i controlli del caso. L’incidente è avvenuto in una zona non nuova, purtroppo, a questo genere di episodi. “Questo tratto di Statale – spiegano in molti – è teatro di numerosi scontri soprattutto tra auto e scooter”.

Un paio di anni fa un uomo era stato trasportato in gravi condizioni in ospedale pe un incidente molto simile a quello di oggi avvenuto pochi metri più avanti, all’intcrocio tra la Statale 16 e via Marche.