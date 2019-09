Grave malore in spiaggia a San Benedetto. Donna rianimata da medico e due bagnini

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Grave malore per una donna Apri animata da due bagnini e da un medico che si trovava in zoma. È successo a San Benedetto, in prossimità della foce del Ragnola. La donna ha accusato un improvviso e violente malore in seguito alle quali si è accasciata.

È stata subito soccorsa dalle persone che si trovavano nelle vicinanze. Sono accorsi tra i primi due bagnini, in servizio nell’area, e un medico che si trovava in spiaggia come bagnante. Le è stato subito praticato il massaggio cardiaco dal momento che, a quanto si apprende, dopo il malore il cuore sembrava essersi fermato. Le manovre di rianimazione hanno portato alla ripresa del battito. Nel frattempo è arrivata l’ambulanza del 118 e, allo stadio, è atterrata nelle ambulanza per il trasporto in codice rosso della donna ad Ancona.

Il trasporto non è però dovuto avvenire a causa delle condizioni della bagnante. È stata quindi accompagnata in Pronto soccorso a San Benedetto.