Finisce in una buca mentre fa il bagno. Soccorso un turista a San Benedetto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Paura, intorno alle 14, per un turista di cinquant’anni che è stato soccorso dai bagnini e da alcuni bagnanti all’altezza della spiaggia libera tra gli chalet “Le Palme” e “Piccolo Lido”. L’uomo sarebbe finito in una buca mentre stava facendo il bagno ed è andato in difficoltà.

Si è subito attivata la macchina dei soccorsi. Un primo bagnino, Riccardo Feliciani, si è subito precipitato verso l’uomo. Ad aiutarlo sono stati anche alcuni bagnanti tra cui un ex addetto al salvataggio ed un militare non in servizio della Capitaneria di Porto. E’ intervenuto anche un secondo bagnino, Lorenzo Marcozzi, che ha aiutato il collega a trasportare a riva il turista.

L’uomo, sempre cosciente, ha bevuto acqua di mare e, per questo motivo, è stata inviata sul posto un’ambulanza del 118 che lo ha trasportato in ospedale. Le operazioni sono state coordinate dalla sala operativa della capitaneria di porto.