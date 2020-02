Fiamme e fumo al porto. Pompieri e carabinieri presidiano via Marco Polo, incendio in una rimessa

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’allarme è scattato intorno alle 6 di questa mattina quando dalla parte settentrionale del porto di San Benedetto si è levata una nube di fumo nero. Era scaturita da un incendio che si è sviluppato all’interno di una rimessa che si trova in via Marco Polo dove, per motivo al vaglio di pompieri e carabinieri, era nato un incendio.

Sul posto, dopo la chiamata ricevuta da alcuni automobilisti che hanno visto il fumo, sono arrivati i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di San Benedetto e i vigili del fuoco della caserma di corso Mazzini che si sono subito messi all’opera. La rimessa, protetta da una serranda che è stata aperta dai pompieri, si era trasformata in un’inavvicinabile zona incandescente.

Con tutti gli accorgimenti del caso i pompieri hanno spento le fiamme e fatto fuoriuscire il fumo mettendo in sicurezza la situazione. Le cause dell’incendio dovrebbero essere accidentali ma occorrerà capire cosa abbia provocato il fuoco.