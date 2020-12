E’ morto Mimmo Del Moro, braccio destro di Mirigliani e deus ex machina di Miss Italia tra Marche e Abruzzo

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Mimmo Del Moro è morto questa notte all’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto. Aveva 83 anni ed è stato il braccio destro prima di Enzo Mirigliani poi della figlia Patrizia come agente di Miss Italia per le regioni Marche e Abruzzo. Ha sempre lavorato nel mondo dello spettacolo, dai tempi del Cavallucci Marino e negli anni dei fasti della Palazzina Azzurra portando a San Benedetto artisti di grande calibro. Fu lui che, alla vigilia del nuovo millennio, nel 1999, portò a San Benedetto le prefinali di Miss Italia. Del Moro è stato anche vicepresidente della Sambenedettese Calcio e dirigente negli anni dei presidenti Gaetani, Di Lorenzo, D’Isidori. Era stato, in gioventù, anche calciatore. Del Moro fu una mezzala che vestì negli anni ’50 anche le maglie di Robur Grottammare e Fermana e mentre frequentava proprio a Fermo l’istituto per geometri, iniziava quella che sarebbe diventata la sua professione, organizzando feste studentesche alla Casina delle Rose. Lascia la moglie e due figli, Silvia e Piergiorgio. I funerali saranno celebrati mercoledì 23 dicembre alle 10 e 30 nella chiesa di San Pio X a San Benedetto.