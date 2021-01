ULTIM’ORA: E’ morto il fotografo Alfredo Giammarini. Stroncato in casa da un malore

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ morto il fotografo Alfredo Giammarini. Il corpo senza vita è stato trovato questa sera dal personale del 118 e dai vigili del fuoco di San Benedetto nell’abitazione di via Piemonte dove Giammarini viveva. A luglio avrebbe compiuto ottant’anni. E’ stato uno dei primi cineoperatori della Riviera delle Palme, storica colonna di Telecavo Tvp. Durante la sua vita è stato un vero e proprio protagonista della vita sambenedettese e non solo dando vita a numerose iniziative. Era stato testimone degli eventi più importanti della storia della città. Sue le immagini utilizzate dal Comune di San Benedetto per ricordare la tragedia del Rodi