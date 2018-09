E’ morto don Lauro Carbonari, il sacerdote investito ad agosto in via Toscana

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ deceduto in tarda mattinata padre Lauro Carbonari, il sacerdote ottantenne che, lo scorso 16 agosto, era stato investito da una moto in via Toscana, proprio di fronte alla sua chiesa, quella di Sant’Antonio da Padova.

Le sue condizioni, subito dopo l’incidente, erano apparse estremamente gravi ai soccorritori. Oggi, intorno alle 12, è avvenuto il decesso in ospedale. La salma è stata messa a disposizione del magistrato, che ha subito riconsegnato il corpo ai familiari e alla comunità parrocchiale. La camera ardente sarà allestita nei locali che ospitano le sale dei neocatecumenali, adiacenti la chiesa.