Donna accoltellata all’addome in via Manara. I carabinieri cercano il figlio

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una donna di 50 anni è stata trasportata, in codice rosso, in ospedale per ferite da arma da taglio riportate dopo essere stata vittima di un accoltellamento mentre era in casa. L’episodio è avvenuto poco dopo le 20 di questa sera e a chiamare i soccorsi è stata una vicina di casa.

Sul posto sono subito andati i sanitari del 118 che hanno trasportato la cinquantenne, che ha riportato ferite all’addome, ad un braccio e ad una gamba, in ospedale in codice rosso. Nell’abitazione sono intervenuti anche i carabinieri che stanno ora cercando il figlio della donna.