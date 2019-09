Cupra, pauroso schianto sulla Valmenocchia

CUPRA MARITTIMA – E’ stato necessario l’intervento dell’eliambulanza partita dal Torrette di Ancona in seguito all’incidente stradale che si è verificato, intorno alle 7,lungo la Valmenocchia, a Cupra Marittima, questa mattina. Due auto si sono infatti scontrate è una delle due, una Panda, si è capovolta adagiandosi su un lato.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 arrivati a bordo di tre ambulanze, i Carabinieri e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la situazione. Come detto per una delle persone ferite, una ragazza, si è reso necessario l’intervento dell’elicottero atterrato a pochi metri di distanza dall’area dell’incidente.