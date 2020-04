Coronavirus, nelle Marche la percentuale scende all’11,6 per cento. 127 casi positivi su oltre mille tamponi

Si alza ll numero dei tamponi processati in ventiquattro ore che, per la prima volta dall’inizio dell’emergenza, supera le mille unità. L’ultimo aggiornamento del Gruppo Operativo Regionale per l’emergenza sanitaria, parla infatti dell’esame di 1090 test. Di questi 127 sono risultati positivi mentre i restnati 963 hanno dato esito negativo. La percentuale di contagiati rispetto ai pazienti esaminati scende dunque all’11,6 per cento. Il numero totale dei casi positivi, nelle Marche, dall’inizio dell’emergenza, è ad oggi di 5211 su un totale di 20060 tamponi analizzati.