Coronavirus, lunedì chiudono anche le scuole di via Moretti. Attività sospese in tutte le classi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In serata è arrivata la decisione di sospendere tutte le attività scolastiche, nella giornata di lunedì 5 ottobre, anche alle scuole Caselli di via Moretti. La dirigente dell’Isc Nord, Giuseppina Carosi ha firmato il documento con il quale dispone lo stop alle lezioni per permettere la sanificazione dell’intero istituto. Una decisione presa al termine di un pomeriggio fatto di fitti contatti con il sindaco Pasqualino Piunti anche alla luce della decisione, presa dalla dirigente dell’Isc Centro Laura D’Ignazi di sospendere le lezioni anche alla scuola Curzi.

Nelle scuole di via Moretti nelle ore scorse erano infatti stati rilevati due casi di contagio da coronavirus tra gli studenti. Inizialmente si era deciso di sospendere le lezioni soltanto nelle classi interessate ma, oggi, è arrivata la decisione di effettuare la sanificazione sull’intero edificio.

Martedì, ad ogni buon conto, si terrà un incontro tra il sindaco, i dirigenti dei tre Isc cittadini e i vertici locali dell’Asur.