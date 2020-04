Coronavirus, la percentuale scende ancora nelle Marche. I nuovi casi sono solo il 3 per cento

Sono 47 i casi positivi su 1453 tamponi processati nelle ultime ventiquattro ore nella regione Marche. Un dato che conferma il trend di decrescita del contagio dalla provincia di Pesaro a quella di Ascoli. La percentuale di nuovi casi positivi scende ancora e si posizione al 3,23 per cento. Un dato assolutamente incoraggiante quello fornito dal Gruppo Operativo Regionale per l’Emergenza Sanitaria che va a confermare come i dati riportati dall’Osservatorio Nazionale sulla Sanità siano decisamente da rivedere. Ora il numero totale dei casi positivi dall’inizio dell’emergenza è di 5924 su 30543 tamponi effettuati.